Россия надеется, что следующая встреча по Сирии в Астане состоится 4-5 июля

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Москва, 17 июня. Россия рассчитывает, что следующая встреча по Сирии пройдет в Астане 4-5 июля. Такое заявление сделал в субботу заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

«Да, мы предложили эти даты, и все вроде бы приветствуют. Но принимающая сторона — наши казахстанские партнеры. Рассчитываем, что все будет обеспечено и все смогут приехать», — отметил он.

Напомним, что на прошедшей в Астане встрече был принят меморандум о введении зон деэскалации напряженности в Сирии. Гарантами выступили Россия, Турция и Иран.