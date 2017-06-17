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Политика
Россия надеется, что следующая встреча по Сирии в Астане состоится 4-5 июля
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Россия надеется, что следующая встреча по Сирии в Астане состоится 4-5 июля

16:57  17 Июня 2017  /обновлено: 17:10  17 Июня 2017
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Россия надеется, что следующая встреча по Сирии в Астане состоится 4-5 июля

Москва, 17 июня. Россия рассчитывает, что следующая встреча по Сирии пройдет в Астане 4-5 июля. Такое заявление сделал в субботу заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

«Да, мы предложили эти даты, и все вроде бы приветствуют. Но принимающая сторона — наши казахстанские партнеры.  Рассчитываем, что все будет обеспечено и все смогут приехать», — отметил он.

Напомним, что на прошедшей в Астане встрече был принят меморандум о введении зон деэскалации напряженности в Сирии. Гарантами выступили Россия, Турция и Иран.

#богданов
Геннадий Плющев
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