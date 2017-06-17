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Названы самые популярные цвета машин
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Названы самые популярные цвета машин

16:51  17 Июня 2017
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Названы самые популярные цвета машин

Берлин, 17 июня. Специалисты немецкого концерна BASF назвали цвета автомобилей, которые пользуются наибольшей популярностью в мире. Выяснилось, что больше всего автовладельцы ценят бежевые тона, однако все зависит от класса автомобиля.

Так, к примеру, владельцы спорткаров чаще всего предпочитают красный цвет, а хозяева продвинутых автомобилей — ярко-голубой и зеленый оттенок, который ассоциируется с техническим прогрессом.

Кроме того, вкусы автолюбителей варьируются в зависимости от региона. В Европе, Африке и на Ближнем Востоке наибольшее предпочтение отдается оранжевым, кирпичным и желто-зеленым оттенкам. В Северной Америке — белым, серым, черным и синим цветам. В Азиатско-Тихоокеанском регионе — белым и красным тонам.

Геннадий Плющев
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