ВКС РФ уничтожили около 180 боевиков ИГ в Сирии на подступах к Дейр эз-Зору

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Москва, 17 июня. ВКС РФ в Сирии уничтожили на подступах к городу Дейр эз-Зор порядка 180 боевиков «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*), 16 единиц бронетехники и автомобилей автомобилей, а также склад оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в начале июня ВС РФ с помощью беспилотников вскрыли подготовку террористов ИГИЛ к прорыву оборонительных рубежей Дейр эз-Зора.

«В результате упреждающих авиационных ударов… уничтожено около 180 боевиков, 16 единиц автомобильной и бронетанковой техники, одно артиллерийское орудие, четыре пункта управления, склад оружия и боеприпасов», — заявили в Минобороны.

* Организация запрещена на территории РФ.