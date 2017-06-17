Сирия: ВКС РФ ликвидировали двух полевых командиров ИГИЛ

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Москва, 17 июня. Военно-космические силы России ликвидировали в Сирии двух полевых командиров «Исламского государства»*, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве РФ констатировали, что в результате упреждающих авиационных ударов ВКС РФ в Сирии 6 и 8 июня по объектам запрещенного в России «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ) были ликвидированы полевые командиры террористов Абу Умар аль-Бельжики и Абу Ясин аль-Масри.

Осада Дейр-эз-Зора продолжается с 2014 года. Его восточная часть захвачена бандами ИГ*. Западные и южные районы, а также военный аэродром находятся под защитой бойцов правительственных сил.

* Организация запрещена на территории РФ.