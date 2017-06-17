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Футболисты сборной Германии сыграют на матче с Австралией в траурных повязках
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Футболисты сборной Германии сыграют на матче с Австралией в траурных повязках

16:59  17 Июня 2017
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Футболисты сборной Германии сыграют на матче с Австралией в траурных повязках

Берлин, 17 июня. Сборная Германии выйдет на футбольное поле перед матчем с командой из Австралии в траурных повязках в память о скончавшемся накануне бывшем канцлере ФРГ Гельмуте Коле.

Немецкие футболисты 19 июня в Сочи буду выступать в траурных повязках. Это решение принято в связи со смертью Коля.

«ФИФА может подтвердить, что сборная Германии будет играть с черными повязками против команды Австралии», — рассказали в организации.

Футболисты сборной Германии сыграют на матче с Австралией в траурных повязках

В этот день состоится матч группового этапа Кубка конфедераций против команды Австралии.

Накануне президент России Владимир Путин направил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту ФРГ Франк-Вальтеру Штайнмайеру телеграмму с соболезнованиями в связи с кончиной Коля. 

Катерина Тимошенская
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