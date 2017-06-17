США специально гонят террористов ИГ к Пальмире — аналитик

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Москва, 17 июня. Обстановка вокруг сирийской Пальмиры обострилась за последние несколько дней. Как отмечает аналитик, уход боевиков из Ракки носил скорее пропагандистский характер, призванный оправдать затраты на военную операцию стран, входящих в коалицию.

Террористы запрещенного в России ИГ* пытаются прорвать позиции САА в районе газовых полей Пальмиры к северо-западу от города. При этом террористы используют дроны, «джихад-мобили» и т.д. Террористы вооружены американскими винтовками М16, а также гранатометами и ПТРК. Боевики ИГ могут беспрепятственно перемещаться по территории и пополнять свои силы.

Военный и политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев отмечает: создается впечатление, что террористов специально оттеснили к Пальмире, сообщают «Госновости». По мнению политолога, цель действий коалиции в США — создать пропагандистский эффект, чтобы оправдать затраченные на операцию деньги и силы.

* Организация запрещена на территории РФ.