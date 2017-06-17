Новости США: Путин о MH17, потопленный эсминец, небинарный гендер и черный флаг ЛГБТ

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Новости США, 16 июня. Путин обвинил США в сокрытии правды о крушении MH17. Филлипинский контейнеровоз чуть не потопил эсминец ВМС США. Трамп пришел в ярость и накричал на телевизор. Москва осудила Вашингтон за антикубинский курс. Декларация о доходах Трампа, смертельный бейсбол, третий пол. ЛГБТ поднимают флаг с черной радугой. Эти и другие новости в обзоре Федерального агентства новостей.

США скрывают вину Украины в крушении MH17

Спецслужбы США могут обладать информацией о причинах крушения малайзийского Boeing-777 над Донбассом в июле 2014 года, но не обнародуют ее, если она будет противоречить официальной позиции Вашингтона. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.

«Мы понимаем позицию США по Украине, — отметил Путин. — Все хотят свалить вину на ополченцев Донбасса и косвенно — на Россию. Если информация противоречит этому, то США никогда ее не раскроют».

По словам президента РФ, катастрофы с малайзийским лайнером никогда бы не случилось, если бы киевское руководство прислушивалось к России и не начало полномасштабные военные действия на юго-востоке Украины.

«Именно украинские власти начали применять все виды вооружений в Донбассе», — напомнил Путин.

Катастрофа малайзийского Boeing-777, следовавшего рейсом MH17, произошла в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту, большинство из них были гражданами Нидерландов. Украина и Запад всеми силами пытаются обвинить в трагедии вооруженные силы ДНР, которые якобы использовали российское вооружение, несмотря на многочисленные свидетельства и доказательства России, что вина лежит на украинских военных.

Крушение эсминца США у берегов Японии

Семь человек пропали без вести, трое, включая капитана, были ранены в результате столкновения эсминца Fitzgerald ВМС США с филиппинским контейнеровозом у берегов Японии, сообщает CNN. Подробности об этом инциденте читайте в материале Федерального агентства новостей.

Ярость Трампа

Президент США Дональд Трамп пришел в ярость, увидев по телевидению сюжет, посвященный расследованию причин увольнения главы ФБР Джеймса Коми. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на собственные источники в Белом доме.

Трамп был настолько взбешен, что даже стал кричать на телевизор, утверждает источник издания. Президент США продолжает настаивать, что стал жертвой заговора и «охоты на ведьм», цель которых — спровоцировать его импичмент.

Особую неприязнь у Трампа, похоже, вызывает спецпрокурор Роберт Мюллер, который занимается расследованием в отношении якобы связей с Россией окружения Трампа.

Москва осудила Вашингтон за антикубинский курс

Россия считает, что новая антикубинская кампания, развязанная в США, возвращает мир к временам холодной войны. Об этом РИА Новости заявил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

«Объявленная президентом США новая линия в отношении Кубы возвращает нас к уже подзабытой риторике в духе холодной войны», — отметил Щетинин, комментируя решение Трампа отменить все послабления в отношении Гаваны, принятые его предшественником Бараком Обамой.

Ранее такое же мнение высказали и в Совете Федерации России.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе визита в Майами заявил об отмене одностороннего решения администрации Обамы по нормализации отношений с Кубой. По словам Трампа, политика Обамы в отношении Кубы была ошибочной, сообщает ABC News.

Декларация о доходах на 98 страницах

Президент США Дональд Трамп опубликовал декларацию о доходах на 98 страницах, сообщает CNN. Содержание документа, однако, не снимает с повестки ряд вопросов о холдингах и других активах Трампа. Основной проблемой стало то, что декларация раскрывает лишь некоторые аспекты доходов Трампа и не дает полной картины о его состоянии, сообщает издание.

Смертельный бейсбол

Предполагается, что Джеймс Ходжкинсон — противник Трампа, стрелявший в видных членов Республиканской партии во время тренировки перед игрой в бейсбол, планировал совершить нападение еще на трех республиканцев. При досмотре вещей нападавшего был найден список, в котором значились имена еще трех конгрессменов-республиканцев. Это Джефф Данкан от Северной Каролины, Трент Франкс от Аризоны и Мо Брукс от Алабамы. Также в телефоне Ходжкинсона следователи нашли фотографии бейсбольного поля, где было произведено нападение, сообщает Business Insider.

Ни мужик, ни баба

Орегон — первый штат в США, где в паспорте и водительском удостоверении в графе «пол» будет добавлена опция «другое». Граждане, которые не идентифицируют себя ни как мужчина, ни как женщина, смогут поставить соответствующую отметку в графе «другое». Закон принят после прошлогоднего прецедента, когда судья разрешил мужчине законно идентифицировать себя в так называемой небинарной гендерной системе, сообщает Би-би-си.

Черная радуга

На радужный флаг, с которым ЛГБТ-ассоциация Филадельфии собирается идти на гей-парад, добавлены еще две полосы: черная и коричневая. Это сделано для того, чтобы обозначить важность афро-американских и латиноамериканских представителей ЛГБТ, сообщает Twitter организаторов гей-парада.