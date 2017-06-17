Взявший за поездку из «Домодедово» 50 тысяч рублей таксист вернул деньги чилийцу

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Москва, 17 июня. В Москве задержали таксиста, которые взял у чилийского журналиста Гаспара Саеза Миранда 50 тысяч рублей за поездку из аэропорта «Домодедово» до центра Москвы. Водитель вернул деньги, сообщили в главном управлении МВД РФ по Москве.

«Гражданину Республики Чили Диего Гаспару Саез Миранде вернули 50 тысяч рублей, потраченные им в такси за проезд от аэропорта «Домодедово» до гостиницы», — заметили источники в полиции города.

Задержанный таксист принес свои извинения иностранцу и вернул ему деньги. На водителя завели дело о мошенничестве при получении выплат.

Ранее стало известно, что в Москве журналист из Чили, приехавший освещать Кубок конфедераций, отдал таксисту за поездку 50 тысяч рублей.