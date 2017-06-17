В Казани раздадут тысячи бесплатные билеты на матчи Кубка конфедераций

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Казань, 17 июня. Бесплатная раздача билетов на матчи Кубка конфедераций началась в Казани. Бесплатные билеты смогут получить работники госучреждений.

Сообщается, что бюджетным организациям в целях обеспечения заполняемости стадионов предлагается выдавать сотрудникам бесплатные билеты. В Казани, где завтра состоится матч между сборными Португалии и Мексики, выдача бесплатных билетов началась.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», к настоящему моменту на матч продано 23 тыс. билетов, в то время как вместимость стадиона составляет 45 тыс. мест.