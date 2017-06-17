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Спорт
В Казани раздадут тысячи бесплатные билеты на матчи Кубка конфедераций
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В Казани раздадут тысячи бесплатные билеты на матчи Кубка конфедераций

16:17  17 Июня 2017
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В Казани раздадут тысячи бесплатные билеты на матчи Кубка конфедераций

Казань, 17 июня. Бесплатная раздача билетов на матчи Кубка конфедераций началась в Казани. Бесплатные билеты смогут получить работники госучреждений. 

Сообщается, что бюджетным организациям в целях обеспечения заполняемости стадионов предлагается выдавать сотрудникам бесплатные билеты. В Казани, где завтра состоится матч между сборными Португалии и Мексики, выдача бесплатных билетов началась. 

Как сообщает «Спорт-Экспресс», к настоящему моменту на матч продано 23 тыс. билетов, в то время как вместимость стадиона составляет 45 тыс. мест. 

#казань #кубок конфедераций
Владимир Багров
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