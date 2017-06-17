Кучерена рассказал, как познакомились президент Путин и режиссер Стоун

В Избранное

Скопировать

Москва, 17 июня. Президент России Владимир Путин и американский режиссер Оливер Стоун познакомились в театре, заявил адвокат Анатолий Кучерена.

Кучерена обратил внимание, что это именно он познакомил Путина и Стоуна. Однако адвокат не смог уточнить, кто стал инициатором встречи. Он отметил, что забыл этот момент.

«Это была непринужденная такая встреча, беседа, мы были в театре, мы наслаждались спектаклем», — констатировал Кучерена в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее истерию в американских СМИ, которая возникла после выхода фильма о Путине, Стоун сравнил с «неделей ненависти», описанной в романе Джорджа Оруэлла «1894».