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Политика
Сирия: боевые действия в Даръа остановлены на 48 часов 
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Сирия: боевые действия в Даръа остановлены на 48 часов 

15:59  17 Июня 2017  /обновлено: 16:10  17 Июня 2017
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Сирия: боевые действия в Даръа остановлены на 48 часов 

Даръа, 17 июня. Правительственные силы Сирии на 48 часов приостановили боевые действия в городе Даръа с целью поддержки усилий по деэскалации напряженности.

Боевые действия прекратились в 12.00 по московскому времени. Перемирие продлится двое суток. Как сообщает агентство SANA, правительство Сирии продолжает  практику местных перемирий в разных районах. Одновременно с этим Дамаск принимает усилия, направленные на борьбу с терроризмом.

Накануне сообщалось о том, что ВКС РФ нанесли авиаудар в Сирии, уничтожив более ста боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* (ДАИШ). Предполагается, что среди убитых был лидер организации Абу Бакр аль-Багдади.

* Организация запрещена на территории РФ.

Геннадий Плющев
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