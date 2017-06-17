Сирия: боевые действия в Даръа остановлены на 48 часов 

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Даръа, 17 июня. Правительственные силы Сирии на 48 часов приостановили боевые действия в городе Даръа с целью поддержки усилий по деэскалации напряженности.

Боевые действия прекратились в 12.00 по московскому времени. Перемирие продлится двое суток. Как сообщает агентство SANA, правительство Сирии продолжает практику местных перемирий в разных районах. Одновременно с этим Дамаск принимает усилия, направленные на борьбу с терроризмом.

Накануне сообщалось о том, что ВКС РФ нанесли авиаудар в Сирии, уничтожив более ста боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»* (ДАИШ). Предполагается, что среди убитых был лидер организации Абу Бакр аль-Багдади.

* Организация запрещена на территории РФ.