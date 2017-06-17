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Кержаков назвал победителя первого матча Кубка конфедераций
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Кержаков назвал победителя первого матча Кубка конфедераций

16:02  17 Июня 2017
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Кержаков назвал победителя первого матча Кубка конфедераций

Санкт-Петербург, 17 июня. Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кержаков выразил уверенность в победе России в первом матче Кубка конфедераций.

«В отличие от кота Ахилла, я нисколько не сомневаюсь в победе российской команды над Новой Зеландией. Это станет началом нашего выступления на Кубке конфедераций», — отметил он.

Кержаков также подчеркнул, что определяющим для сборной России станет матч с командой Португалии, передает RT на русском.

Ранее сообщалось, что кот Ахилл предсказал победу сборной России в матче с Новой Зеландией. Игра начнется в субботу, в 18.00, на петербургском стадионе «Зенит-Арена».

#кержаков
Геннадий Плющев
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