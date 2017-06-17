Число погибших при пожаре в Лондоне может вырасти на десятки человек — Скотленд-Ярд
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Лондон, 17 июня. Число погибших при пожаре в высотке Grenfell Tower в Лондоне может вырасти. Об этом заявил представитель лондонской полиции Стюарт Канди.
По данным Скотленд-Ярда, 58 человек числятся пропавшими без вести. Скорее всего, все они погибли.
«К несчастью, на данный момент 58 человек, которые, как нам сказали, были в Grenfell Tower в ночь, являются пропавшими без вести. Как это ни печально, я должен предположить, что они мертвы», — заявил он.
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