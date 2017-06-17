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Лондон, 17 июня. Число погибших при пожаре в высотке Grenfell Tower в Лондоне может вырасти. Об этом заявил представитель лондонской полиции Стюарт Канди.

По данным Скотленд-Ярда, 58 человек числятся пропавшими без вести. Скорее всего, все они погибли.