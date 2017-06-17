Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Число погибших при пожаре в Лондоне может вырасти на десятки человек — Скотленд-Ярд
Triangle Created with Sketch.

Число погибших при пожаре в Лондоне может вырасти на десятки человек — Скотленд-Ярд

17:50  17 Июня 2017
389

Число погибших при пожаре в Лондоне может вырасти на десятки человек — Скотленд-Ярд

Лондон, 17 июня. Число погибших при пожаре в высотке Grenfell Tower в Лондоне может вырасти. Об этом заявил представитель лондонской полиции Стюарт Канди.

По данным Скотленд-Ярда, 58 человек числятся пропавшими без вести. Скорее всего, все они погибли.

«К несчастью, на данный момент 58 человек, которые, как нам сказали, были в Grenfell Tower в ночь, являются пропавшими без вести. Как это ни печально, я должен предположить, что они мертвы», — заявил он.
 

#пожар #лондон #grenfell tower #скотленд-ярд
Катерина Михайлиди
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть