Десятки человек пострадали при утечке на химзаводе в Италии

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Рим, 17 июня. Около 40 человек пострадали во время утечки вредных веществ на химическом заводе в Италии.

39 человек получили различные травмы во время утечки веществ на химзаводе на северо-западе Италии. Отмечается, что у пострадавших выявлены ожоги глаз и дыхательных путей. Все они госпитализированы.

Инцидент произошел на производстве органических растворителей и материалов для фармацевтической промышленности. На месте чрезвычайного происшествия работают пожарные, медики, а также сотрудники агентства по охране окружающей среды. Прибывшая команда техников определит причины аварии.

Ранее сообщалось, что сотни человек эвакуированы из-за пожара в психоневрологическом интернате в Москве.