Эсминец США повредил машинное отделение и радиорубку при столкновении возле Японии

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Токио, 17 июня. Эсминец ВМС США USS Fitzgerald получил повреждение машинного отделения и радиорубки в результате столкновения с филиппинским сухогрузом у берегов Японии. Об этом сообщает седьмой флот ВМС США.

Согласно предварительной информации, в результате удара были затоплены два внутренних помещения в передней части корабля. Аварийная команда сразу же начала откачивать воду из отсеков.

Ранее сообщалось, что трое членов экипажа получили ранения и были эвакуированы. Среди них оказался и капитан эсминца, который в настоящее время находится в тяжелом состоянии.