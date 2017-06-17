Петербурженка призналась в убийстве внучки-грудничка из-за демонов

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Санкт-Петербург, 17 июня. В Петербурге женщина призналась в убийстве полуторамесячной внучки, сообщили источники в правоохранительных органах города.

Пропавшие из квартиры в Петербурге бабушка и внучка были обнаружены в Юнтоловском заказнике. Полуторамесячная девочка была уже мертва.

Как объяснила сама 54-летняя женщина, она пыталась покончить с собой, а потом задушила ребенка. По ее словам, во всем виноваты демоны, а крест ее не спас.

Ранее сообщалось, что бабушка обнаруженного мертвым в лесу месячного ребенка в последние два дня перед трагедией говорила, что ее преследуют демоны, а они с внучкой никому не нужны.