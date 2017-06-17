Более 50 тысяч зрителей пришли на открытие Кубка конфедераций в Петербурге

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Санкт-Петербург, 17 июня. На матче открытия Кубка конфедераций по футболу между сборными России и Новой Зеландии ожидается более 50 тысяч зрителей.

Церемония открытия турнира состоится на стадионе «Санкт-Петербург» в 16.00. После этого, в 18.00, начнется матч между сборными России и Новой Зеландии.

Как сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, за час до начала церемонии не распроданными оставались 5 тысяч билетов. Всего же в продажу поступило 58 тысяч билетов, сообщил он ТАСС.

Сборные России и Новой Зеландии входят в группу А, в ней же будут соревноваться сборные Португалии и Мексики. Финал чемпионата состоится 2 июля в Санкт-Петербурге.