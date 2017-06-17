Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Спорт
Более 50 тысяч зрителей пришли на открытие Кубка конфедераций в Петербурге
Triangle Created with Sketch.

Более 50 тысяч зрителей пришли на открытие Кубка конфедераций в Петербурге

16:00  17 Июня 2017
133

Более 50 тысяч зрителей пришли на открытие Кубка конфедераций в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 июня. На матче открытия Кубка конфедераций по футболу между сборными России и Новой Зеландии ожидается более 50 тысяч зрителей. 

Церемония открытия турнира состоится на стадионе «Санкт-Петербург» в 16.00. После этого, в 18.00, начнется матч между сборными России и Новой Зеландии. 

Как сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, за час до начала церемонии не распроданными оставались 5 тысяч билетов. Всего же в продажу поступило 58 тысяч билетов, сообщил он ТАСС. 

Сборные России и Новой Зеландии входят в группу А, в ней же будут соревноваться сборные Португалии и Мексики. Финал чемпионата состоится 2 июля в Санкт-Петербурге. 

#кубок конфедераций
Владимир Багров
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть