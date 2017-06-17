Прима-балерина Мариинки Ульяна Лопаткина оставила сцену

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Санкт-Петербург, 17 июня. Прима-балерина Мариинского театра Ульяна Лопаткина заявила о завершении своей карьеры. Об этом сообщает пресс-служба театра.

«Мариинский театр официально объявляет поклонникам таланта прима-балерины театра Ульяны Лопаткиной, что она сообщила о завершении своей танцевальной карьеры», — говорится в сообщении.

Представители Мариинки не стали уточнять, чем займется Лопаткина после ухода из театра. Как сообщает Телеканал 360, ранее балерина получила травму и была вынуждена сделать перерыв в выступлениях.