ЛНР узнала о дезертирстве 12 бойцов ВСУ в Донбассе

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Луганск, 17 июня. 12 бойцов ВСУ дезертировали в Донбассе за последнюю неделю, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко.

Марочко констатировал, что в украинской армии морально-психологическое состояние военнослужащих продолжает снижаться.

«С этим фактором связан и высокий процент военнослужащих, которые самовольно оставляют место несения службы, — обратил внимание представитель народной милиции. — Так, нами установлено, что только за последнюю неделю в 14-й бригаде вооруженных сил Украины покинули место несения службы 12 человек».

Он отметил, что из-за этого ВСУ идет служебное разбирательство.

Ранее сообщалось, что солдат ВСУ в пьяном угаре расстрелял сослуживцев из автомата.