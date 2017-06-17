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Экономика
Дворкович призвал не бояться дефицита пилотов в российских авиакомпаниях
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Дворкович призвал не бояться дефицита пилотов в российских авиакомпаниях

15:27  17 Июня 2017
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Дворкович призвал не бояться дефицита пилотов в российских авиакомпаниях

Москва, 17 июня. Ситуация с переходом российских пилотов на работу в зарубежные компании находится на контроле правительства, заверил вице-премьер Аркадий Дворкович.

В беседе с журналистами Дворкович отметил, что правительство постоянно отслеживает эту ситуацию. 

«Дефицита сейчас нет», — успокоил Дворкович. 

Дворкович обратил внимание на то, что проблема утечки кадров есть в любой профессии. Вице-премьер сообщил, что главное в данной ситуации — готовить кадры, а это в России происходит в постоянном режиме. 

#дворкович
Владимир Багров
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