Украинцы массово умирают от ботулизма из-за отказа Киева ввозить сыворотку из России

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Ситуация с заболеванием ботулизмом на Украине стала критической, передает из Киева корреспондент Федерального агентства новостей.

Так, с начала 2017 года зарегистрировано 70 случаев заболевания ботулизмом, из них девять — со смертельным исходом.

Люди на Украине заболевали ботулизмом и раньше, но сейчас ситуация осложнена тем, что в стране острый дефицит сыворотки от ботулизма, можно сказать, что ее просто нет. Поражает то, что сыворотку перестали завозить на Украину еще в 2014 году, но до сих пор никто из западных производителей не проявил желания возобновить поставки. До 2014 года противоботулинические сыворотки поставляла на Украину российская компания «Микроген», однако из-за изменения политической ситуации на Украине поставки прекратились.

В марте 2017 года и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила: «Сейчас мы подаем изменения в указ президента, чтобы лекарства и медицинские изделия, произведенные в России, попали под санкции. Чтобы запретить и те лекарства, которые все еще можно было закупать. Это политическое решение министерства. Ждем решения от президента и правительства».

А в результате таких решений умирают украинцы.

О том, как сегодня обстоит дело с поставками противоботулинической сыворотки, журналистам рассказал замминистра здравоохранения Украины Роман Илык.

«Когда в аптеках и больницах появится сыворотка от ботулизма?» — задал вопрос корреспондент ФАН.

«Прокомментирую этот вопрос исключительно в рамках своей компетенции, — ответил Илык. — Первое, отсутствие этой сыворотки и сывороток от укусов гадюк и пауков в дефиците с 2014 года. Это связано с тем, что закончилась регистрация этих препаратов и, фактически, поставщики и производители, которые изготавливают эти сыворотки, не регистрируют эти препараты на Украине».

«Что нужно сделать, чтобы изменить ситуация?» — спросили замминистра.

«Для того чтобы препарат использовался на Украине, его необходимо зарегистрировать, — ответил замглавы Минздрава. — Мы обратились ко всем потенциальным поставщикам-производителям с предложением, что мы готовы в самое короткое время провести регистрацию соответствующих лекарственных средств. Но ни один из производителей, ни один из поставщиков к нам по этому поводу не обратился. Очень важно сказать, что в случае крайней необходимости, кроме ввоза зарегистрированных лекарственных препаратов, есть возможность ввезти на территорию Украины незарегистрированные лекарственные средства. Такая ситуация может иметь место как раз по противоботулинической сыворотке. Для этого поставщику опять-таки необходимо обратиться в министерство здравоохранения для того, чтобы получить разрешение для ввоза незарегистрированного лекарства».

Однако поставщики не спешат предлагать даже сыворотки и вакцины, не зарегистрированные на Украине, вынужден был признать Илык.

«Так вот, по этому поводу также никто не обращался в наше министерство здравоохранения, никто не заявил, что готов поставлять такие лекарственные средства на Украину», — посетовал Илык, по словам которого ситуация с ботулизмом его сильно беспокоит.

«Ботулизм — это опасное инфекционное заболевание, которое требует быстрой диагностики, это первое. И быстрого введения сыворотки, которая связывает ботулотоксины, находящиеся в крови у человека. Для того чтобы лечение было эффективным, мы стараемся быстро диагностировать заболевание, а затем быстро ввести соответствующее лекарственное средство. И мы ждем, что со стороны потенциальных поставщиков или производителей будет соответствующее обращение, потому что другого механизма зарегистрировать лекарственные средства на Украине не существует. Но мы готовы сразу же это сделать это в наикратчайшие сроки», — отметил глава минздрава.

«А почему производители не обращаются?» — задали ему вопрос журналисты.

«Этот вопрос на самом деле надо задать производителям и поставщикам, которые раньше поставляли сыворотку на Украину», — «отбрил» спрашивающего Илык.

Отметим, основные случаи заболеваний ботулизмом связаны с употреблением в пищу домашних консервов и вяленой рыбы, приготовленной с нарушением технологии, чаще всего купленной с рук. Хотя даже покупка продуктов в супермаркетах не является гарантией от заболевания, поскольку сразу после майдана новая власть занялась реформой санитарно-эпидемиологической службы (СЭС), в результате чего последняя просто прекратила свое существование.

Отметим также, что на Украине нет собственного производства вакцин и сывороток от ботулизма, столбняка и бешенства, а также противогангренозной сыворотки, ранее все это закупалось в России.