ВКС РФ успешно испытали противоракету на полигоне в Казахстане

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Астана, 17 июня. Вооруженные силы России провели ракетные испытания в рамках совершенствования системы ПРО. Испытания проходили на полигона Сары-Шаган в Казахстане.

«В ходе проведенных испытаний противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель», — отметил заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ Андрей Приходько.

Отметим, что система противоракетной обороны прикрывает Москву и Центральный промышленный район. Она также предупреждает о ракетном нападении и контролирует космическое пространство.