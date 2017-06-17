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Россия
ВКС РФ успешно испытали противоракету на полигоне в Казахстане
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ВКС РФ успешно испытали противоракету на полигоне в Казахстане

14:58  17 Июня 2017
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ВКС РФ успешно испытали противоракету на полигоне в Казахстане

Астана, 17 июня. Вооруженные силы России провели ракетные испытания в рамках совершенствования системы ПРО. Испытания проходили на полигона Сары-Шаган в Казахстане.

«В ходе проведенных испытаний противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель», — отметил заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ Андрей Приходько.

Отметим, что система противоракетной обороны прикрывает Москву и Центральный промышленный район. Она также предупреждает о ракетном нападении и контролирует космическое пространство.

 

Геннадий Плющев
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