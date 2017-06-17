США тихо уходят из Сирии: почему коалиция затаилась после прорыва проиранских сил к границе с Ираком

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То, чего ожидали эксперты, не случилось. «Магавир ат-Таура» (бывшая «Новая Сирийская Армия) не предпринимает никаких решительных действий для того, чтобы разорвать сухопутный шиитский коридор и выйти из стратегической изоляции, в которую ее загнали на базе в Ат-Танфе. Не принимают решительных действий и их покровители — Соединенные Штаты, которые до этого отличились активными авиаатаками по просирийским силам, когда те только еще шли к границе. США перекинули, однако, на свой опорный пункт ракетные системы HIMARS, да вот только использовать их не спешат. Тем временем, Ирак с Сирией провели успешные переговоры по вопросам обеспечения безопасности границ между государствами, и возможность Соединенных Штатов изменить ситуацию на юге в свою пользу тает на глазах.

Арабист, старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН), что активные действия США на сирийско-иракской границе закончены. Тем не менее, США полностью из региона уходить не собирается.

«Действия, которые производят Соединенные Штаты, во-первых, хаотичны, во-вторых непоследовательны, и в-третьих, дают отрицательный результат. В Ираке каждое движение, которое осуществляли США, можно было объяснить, понять и даже в какой-то степени согласиться. Сейчас действий американцев в Сирии я не понимаю».

Может складываться ощущение, что США начинают тихо уходить из процесса, оставаясь в нем только риторически. Эксперт объясняет это отсутствием у Соединенных Штатов своих интересов в Сирии.

«По большому счету американцы ничего не выигрывают от политического кризиса в Сирии, выигрывает в одном варианте Саудовская Аравия, в другом варианте выигрывает Иран, Турция, в принципе, выигрывает в обоих. США же поддерживают саудитов, своих основного союзников».

Эксперт считает, что если США уйдет номинально с военного театра действий в Сирии, ничего кардинально не изменится: Вашингтон будет поддерживать свои силы в регионе, не имея своих сухопутных сил, либо приведет в сирийский конфликт структуры НАТО.

«Игроки так и останутся. Саудовская Аравия так и будет пытаться решить вопрос с Сирией, Турция так и будет выстраивать свою символическую стену на границе, Иран так и будет проводить свои интересы. Но даже, если американцы в военном плане, физически, «сапогами» выйдут, они не прекратят политически поддерживать своих прокси в этом регионе, будут действовать чужими руками. Может, попробуют вовлечь в конфликт британцев, НАТО. Уже давно ведется процесс «уговаривания», но НАТО туда не лезет, потому что у «натовцев» свои проблемы. А Сирия — не «натовский» вопрос. Но это не помешает США и дальше уговаривать альянс «по-союзнически помочь», а самой потихоньку выходить».

Также Андрей Чупрыгин одной из возможных причин подобных действий США называет успех России в сирийской операции:

«Всем понятно, что Россия из Сирии выходить не собирается, и мы будем пытаться все довести до победного конца, то есть выдавить всех отовсюду и воссоздать единую Сирию».

Единственная причина для Соединенных Штатов оставаться в Сирии — это, по мнению собеседника, поддержка Саудовской Аравии:

«У США там нет интересов, кроме интересов Саудовской Аравии, а за чужие интересы, даже, если это твой любимый союзник, сражаться можно только до определенного времени. С саудитами лучше договор и поддержать их в ООН или на каком-то международном совещании (как они сделали с Катаром), чем подвергать опасности и риску личный состав и технику Соединенных Штатов».

Как полагает эксперт не удержит США в Сирии и декларируемая ими борьба с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ):

«Декларировать борьбу и бороться с ИГИЛ* — это разные вещи. Борьба с ИГИЛ, прежде всего, означает прямые боевые действия. Это сложно и не популярно, потому что в боевых действиях гибнут люди, и их трупы приходится возить домой, а это все очень плохо отражается на рейтинге «демократических» правительств. Поэтому удобнее всего бороться риторически. Когда есть, кому бороться впрямую. Реально с «Исламским государством»* борются Сирия, Россия и Иран».

* Организация запрещена на территории РФ.