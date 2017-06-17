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Общество
Опыт Сирии используется при подготовке военных специалистов в России — Минобороны
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Опыт Сирии используется при подготовке военных специалистов в России — Минобороны

15:04  17 Июня 2017  /обновлено: 15:04  17 Июня 2017
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Опыт Сирии используется при подготовке военных специалистов в России — Минобороны

Москва, 17 июня. Опыт существующих вооруженных конфликтов, в частности в Сирии, используется при подготовке военных специалистов вузов материально-технического обеспечения (МТО), заявил заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

«В учебном процессе активно используется опыт локальных войн и военных конфликтов, в том числе учитывается и сирийский опыт», — констатировал Булгаков.

По словам генерала, особое внимание уделяется совершенствованию материально-технической базы вузов. В обучении военных специалистов задействованы самые современные мультимедийные технические средства, а также новейшие образцы вооружения и техники.

Накануне Минобороны РФ представило фотосвидетельства уничтожения командного пункта террористов под сирийской Раккой.

Катерина Тимошенская
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