Луганск: Солдат ВСУ в пьяном угаре расстрелял сослуживцев из автомата

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Луганск, 17 июня. Военнослужащий ВСУ в Донбассе, будучи пьяным, открыл беспорядочную стрельбу из автомата, убив и ранив при этом нескольких своих сослуживцев. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Боец так называемой АТО, проходящий службу в первом батальоне 14-й бригады ВСУ неподалеку от населенного пункта Макарово, после распития спиртных напитков открыл беспорядочную стрельбу из автомата. В результате четверо его сослуживцев погибли, еще шестеро получили ранения различной степени тяжести.

Официальный Луганск неоднократно отмечал, что морально-психическое состояние военнослужащих ВСУ, проходящих службу в Донбассе, ухудшается, они начинают мародерствовать, учащаются случаи дезертирства и самоубийств.

Ранее в Киеве звучали предложения о сворачивании АТО в Донбассе, однако президент страны Петр Порошенко высказался против, отметив, что Украина в этом случае окажется «беззащитной» перед лицом агрессии, якобы исходящей со стороны РФ, передает URA.Ru.