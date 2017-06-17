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Луганск: Солдат ВСУ в пьяном угаре расстрелял сослуживцев из автомата
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Луганск: Солдат ВСУ в пьяном угаре расстрелял сослуживцев из автомата

15:07  17 Июня 2017
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Луганск: Солдат ВСУ в пьяном угаре расстрелял сослуживцев из автомата

Луганск, 17 июня. Военнослужащий ВСУ в Донбассе, будучи пьяным, открыл беспорядочную стрельбу из автомата, убив и ранив при этом нескольких своих сослуживцев. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко. 

Боец так называемой АТО, проходящий службу в первом батальоне 14-й бригады ВСУ неподалеку от населенного пункта Макарово, после распития спиртных напитков открыл беспорядочную стрельбу из автомата. В результате четверо его сослуживцев погибли, еще шестеро получили ранения различной степени тяжести. 

Официальный Луганск неоднократно отмечал, что морально-психическое состояние военнослужащих ВСУ, проходящих службу в Донбассе, ухудшается, они начинают мародерствовать, учащаются случаи дезертирства и самоубийств. 

Ранее в Киеве звучали предложения о сворачивании АТО в Донбассе, однако президент страны Петр Порошенко высказался против, отметив, что Украина в этом случае окажется «беззащитной» перед лицом агрессии, якобы исходящей со стороны РФ, передает URA.Ru

#ато #всу #донбасс #лнр #луганск
Владимир Багров
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