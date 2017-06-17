Донбасс: ВСУ выпустили по ДНР и ЛНР порядка 750 боеприпасов за сутки

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Донецк, 17 июня. Украинские силовики за последние сутки выпустили по Донецкой и Луганской народным республикам порядка 750 боеприпасов, сообщили в военных ведомствах ДНР и ЛНР.

ВСУ за сутки выпустили более 500 боеприпасов по ДНР, повредив 21 домостроение. Под обстрел попали жители Донецка, Ясиноватой, Новоазовского и Тельмановского районов республики, сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Огонь украинскими военными преступниками открывался целенаправленно по жилым массивам населенного пункта», — заметил он.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко констатировал, что за сутки по ЛНР со стороны украинской армии были выпущены около 250 боеприпасов.

«Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Калиновка, Фрунзе, Логвиново, Славяносербск, Желобок, Желтое, Сокольники, Голубовское и Калиново», — добавил он.

Ранее в ДНР сообщили, что Киев стянул под Донецк артиллерию и минометы.