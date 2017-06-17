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Новороссия
ДНР: Киев стянул под Донецк артиллерию и минометы
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ДНР: Киев стянул под Донецк артиллерию и минометы

14:29  17 Июня 2017
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ДНР: Киев стянул под Донецк артиллерию и минометы

Донецк, 17 июня. Украинская армия стянула к линии соприкосновения под Донецком и Ясиноватой артиллерию и минометы. Об этом в субботу сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Наша разведка продолжает фиксировать сосредоточение украинских сил и средств вдоль линии соприкосновения», — отметил он.

По словам Басурина, в районе Авдеевке замечены батареи 120-мм минометов, а по Ясиноватой — четыре САУ 2С1 «Гвоздика», передает Донецкое агентство новостей.

Власти ЛНР, в свою очередь, сообщают о непрекращающихся обстрелах. Официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что за сутки территория республики подвергалась обстрелам более 250 раз, пишет Луганский информационный центр.

#басурин
Геннадий Плющев
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