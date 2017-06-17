Новороссия сегодня: итоги недели в Донбассе, «нелетальная» помощь, «зрада и перемога» в АТО

В Избранное

Скопировать

Донбасс, 17 июня. Обострение противостояния. Американская «нелетальная» помощь ВСУ. Украина готовится к военному положению. «Разбор полетов» украинских военных. Украинские СМИ на страже благополучия ополченцев. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

Общая боевая обстановка

В ДНР и ЛНР подвели недельные итоги вооруженного противостояния республик с ВСУ и нацгвардией.

Всего по территории населенных пунктов ДНР и ЛНР было выпущено пять тысяч реактивных, артиллерийских и танковых снарядов, а также мин. Обстрелам подверглись 49 населенных пунктов Донбасса, в которых разрушены и частично повреждены до сотни домов и домостроений.

Больше всего на донецком направлении пострадали поселки Крутая Балка, Саханка, Александровка, Коминтерново и Петровский, а также Куйбышевский и Киевский районы Донецка. ДНР за неделю потеряла убитыми трех мирных жителей, еще три человека получили ранения.

На луганском направлении больше всего досталось городам Кировск, Стаханов и Первомайск, а также поселкам Донецкий и Желобок. В ЛНР обошлось без жертв среди мирного населения, ранения получили два человека.

Продам Родину, недорого

Разведкой ДНР из источника в главном управлении национальной гвардии Украины (НГУ) получены документы, вскрывающие масштабы коррупции в элитах силовых структур Украины.

Согласно разведданным, 6 июня в кабинетах командира 3 бригады оперативного назначения НГУ (Харьков) полковника Буравкова и подчиненного ему начальника отделения по работе с личным составом майора Бовкуна работниками военной прокуратуры Украины был произведен обыск, в результате которого обнаружено более 300 тысяч гривен. Историю происхождения этих денежных средств должностные лица сообщать отказались.

Предварительное следствие установило, что Буравков устно приказал подчиненному ему личному составу сдать по 100-200 гривен для прибывающей с проверкой комиссии. Задержанные офицеры объяснили свои действия исполнением указаний руководства главного управления НГУ, якобы, для сбора пожертвований бойцам полка «Азов», воющим в зоне так называемой АТО. В командовании ДНР сообщили, что подобный случай не единичный, а суммы поборов с бойцов НГУ доходили до двух тысяч гривен с каждого военнослужащего.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о «продаже» подразделениями ВСУ своих позиций ополченцам за 10-20 должностных окладов командного состава. Как заявили в корпусе ВС ДНР: «Для нас эти суммы приемлемы».

Украинские СМИ «на страже» благополучия ополченцев

Накануне ряд украинских СМИ распространил новость со ссылкой на ГУР МО Украины о якобы «урезании» зарплат ополчения в ДНР и ЛНР.

Корреспондент ФАН побеседовал с военнослужащими отдельного отряда народной милиции ДНР «Горловка», которые сообщили о своевременной выплате денежного содержания. Факты сокращения размеров выплат не подтвердились, обеспечение продуктами питания и формой также происходит без сбоев и задержек. Источники в военном комиссариате и в министерстве обороны ДНР также опровергли сообщения украинских СМИ и сообщили о подготовке дополнительных поощрений для бойцов ВС ДНР, несущих службу на передовых позициях.

Киев готовится к наступлению

На фоне продолжающейся всю неделю внутриполитической конфронтации в украинских элитах, в связи со слухами об отмене АТО и о переходе к полномасштабным военным действия, пока уверенно лидирует «партия войны». Киевские СМИ пестрят победными заголовками и призывами к скорейшему «освобождению» Донбасса. Законодатели в ускоренном режиме готовят нормативную базу. Украинские военные эксперты и офицеры запаса активно раздают советы, как вернуть Донбасс.

Накануне экс-заместитель начальника генштаба ВСУ генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко прокомментировал ситуацию с возможным завершением АТО: «Очень важно давать возможность и перспективу дальнейшим действиям, в том числе силовым структурам, в первую очередь, украинским вооруженным силам, чтобы решить вопрос восстановления границ и суверенитета государства. Надо по максимуму исчерпать мирные возможности и минские соглашения, и только в случае, когда это не даст результата, переходить к новым возможностям, не отбрасывая, в том числе, и силовой путь решения».

Стоит отметить, что в украинском медийно-электоральном поле уже стартовала информационная кампания по дискредитации Киевом минских соглашений, размыванию переговорного процесса сторонними темами и, как следствие, — подготовка общественного сознания к возможному выходу Украины из соглашений.

«Нелетальная» помощь

На прошедшей неделе стало известно о получении ВСУ очередной партии нелетальной помощи в виде 569 единиц переносных широкополосных ранцевых и портативных радиостанций HARRIS и военных джипов HMMWV.

На самом деле сложно определить уровень «летальности» военной помощи. К примеру, военные внедорожники, как правило, используют для переброски ДРГ через линию фронта с целью осуществления терактов, средства спецсвязи зачастую имеют большее значение для успеха военных операций, нежели вооружения и боеприпасы. А западные военные инструкторы в ВСУ и Нацгвардии обучают искусству «нелетально» убивать ополченцев.

Главные «победы» ВСУ за неделю

Несмотря на опровержения и видео-доказательства, подтвержденные ВС ДНР и ЛНР, украинские военные и СМИ продолжают сочинять мифы, выдавая их за очередные «перемоги» в зоне конфликта. Это относится и к ранее уже опровергнутой самим Киевом дезинформации СНБО Украины и штаба АТО о якобы взятии ВСУ поселка Коминтерново на юге ДНР.

Так накануне ВСУ отрапортовали о продвижении на Светлодарской дуге в районе Дебальцево, о занятии позиций ополченцев и углубление в территорию ЛНР на один километр. Этот миф был развенчан командованием народной милиции ЛНР, представитель которой Андрей Марочко лично отправился на отвоеванные позиции и представил общественности фотоотчет с якобы «захваченных» ВСУ позиций.

Не менее громкой «перемогой» недели стало «взятие» силами ВСУ поселка Коминтерново на юге ДНР. Несмотря на опровержение по данному факту самого штаба АТО, представление ВС ДНР видео из указанного района и вскрытие факта позорного оставления ВСУ своих позиций у Коминтерново, ведущие украинские СМИ в своих недельных обзорах продолжили победное информационное наступление на сознание украинской аудитории.