Дворкович рассказал, когда начнется экспорт мяса и молока в Турцию
Москва, 17 июня. Экспорт мясной и молочной продукции из России в Турцию может быть запущен в ближайшее время, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
Дворкович подчеркнул, что российская сторона хочет запустить экспорт молочной и мясной продукции в Турцию.
«Наши партнеры обещали, что ускорят процесс», — заметил он.
По словам вице-премьера, необходимая для этого проверка со стороны Турции российских производителей может произойти в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ужесточил лабораторный контроль в отношении продукции восьми компаний из Белоруссии в связи с несоответствиями нормам и требованиям России и Евразийского экономического союза.