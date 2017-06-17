Дворкович рассказал, когда начнется экспорт мяса и молока в Турцию

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Москва, 17 июня. Экспорт мясной и молочной продукции из России в Турцию может быть запущен в ближайшее время, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Дворкович подчеркнул, что российская сторона хочет запустить экспорт молочной и мясной продукции в Турцию.

«Наши партнеры обещали, что ускорят процесс», — заметил он.

По словам вице-премьера, необходимая для этого проверка со стороны Турции российских производителей может произойти в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ужесточил лабораторный контроль в отношении продукции восьми компаний из Белоруссии в связи с несоответствиями нормам и требованиям России и Евразийского экономического союза.