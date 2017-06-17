Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Север Петербурга встал в многокилометровых пробках
Triangle Created with Sketch.

Север Петербурга встал в многокилометровых пробках

14:32  17 Июня 2017
163

Север Петербурга встал в многокилометровых пробках

Санкт-Петербург, 17 июня. Многокилометровые пробки образовались на севере Петербурга. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в них можно потерять до получаса. 

Так, длина пробки на внешней стороне КАД от Токсовского шоссе до проспекта Энгельса составляет 7,4 км. Несколько заторов на Приморском шоссе. Например, пробка длиной 5 км скопилась на участке шоссе от железнодорожного переезда у пожарной части до поворота к Шалашу Ленина. 

Ситуацию усугубило ДТП на Токсовском шоссе, где фура столкнулась с легковым автомобилем. К счастью, обошлось без жертв и серьезных повреждений. 

#петербург
Владимир Багров
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть