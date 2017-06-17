Север Петербурга встал в многокилометровых пробках

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Санкт-Петербург, 17 июня. Многокилометровые пробки образовались на севере Петербурга. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в них можно потерять до получаса.

Так, длина пробки на внешней стороне КАД от Токсовского шоссе до проспекта Энгельса составляет 7,4 км. Несколько заторов на Приморском шоссе. Например, пробка длиной 5 км скопилась на участке шоссе от железнодорожного переезда у пожарной части до поворота к Шалашу Ленина.

Ситуацию усугубило ДТП на Токсовском шоссе, где фура столкнулась с легковым автомобилем. К счастью, обошлось без жертв и серьезных повреждений.