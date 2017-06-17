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Стало известно, где и когда похоронят депутата Грищенко
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Стало известно, где и когда похоронят депутата Грищенко

14:11  17 Июня 2017
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Стало известно, где и когда похоронят депутата Грищенко

Москва, 17 июня. Депутат Госдумы РФ Олег Грищенко будет похоронен в Саратове. Траурная церемония прощания пройдет в понедельник, 19 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей региональных властей. 

Напомним, депутат от партии «Единая Россия» скончался сегодня на 51-м году жизни. Его называют открытым и ярким человеком. Одной из главных целей, которую он преследовал, было благополучие родной для него Саратовской области.

Стало известно, где и когда похоронят депутата Грищенко

В течение десяти лет — до 2016 года — он занимал пост главы Саратова, а год назад был избран в Госдуму.

#грищенко
Алексей Громов
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