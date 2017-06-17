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Сирия, 17 июня. ВКС России при помощи ВВС САР ликвидировали командные пункты и десятки террористов ИГ* на востоке провинции Хама. В городе Идлиб вспыхнули ожесточенные бои между радикалами. «Джебхат ан-Нусра»*** устроила мощный взрыв вблизи позиций NDF****** к северу от Кунейтры, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные войска: продолжают перестрелки с радикалами в районе Джобар на окраине Дамаска; потеряли двоих бойцов NDF убитыми и одного командира раненым в результате взрыва бомбы, заложенной «Джебхат ан-Нусрой», на севере провинции Кунейтра.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): лишилось десяти боевиков в результате атаки проасадовских сил и ударов ВКС РФ в западных предместьях Дейр эз-Зора; утратило контроль над территориями в районе высоты Табарат Аль-Диба на востоке провинции Хама; потеряло десятки террористов ранеными и убитыми, а также ряд командных пунктов и несколько единиц техники в ходе бомбардировки ВКС РФ между городами Саламия и Акербат.

«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): ведет ожесточенные бои с радикалами другого формирования на западе города Идлиб.

Армия Ирака: при поддержке ВВС западной коалиции взяла под контроль блокпост «Аль-Валид» на границе с Сирией недалеко от КПП «Ат-Танф».

Провинция Дамаск

Боевики антиправительственных формирований провели массированный минометный обстрел опорных пунктов Сирийской арабской армии (САА) в районе Джобар на восточной окраине Дамаска, передает в соцсети Twitter (@JobarRev) местный источник. Информация о возможных потерях в рядах войск САР в настоящий момент уточняется. Позже правительственные силы открыли ответный огонь по позициям радикалов из артиллерийских орудий крупных калибров. Перестрелки в этом районе продолжаются до сих пор.

Напомним, территории Восточной Гуты и восточных окрестностей столицы, оккупированные боевиками-исламистами, входят в одну из зон снижения напряженности, где запрещены любые военные действия. Однако, несмотря на действие режима без огня, радикалы продолжают обстреливать укрепрайоны армии САР в регионе, тем самым вызывая на себя ответный огонь САА.

Провинция Алеппо

Боевики 16 различных бригад Сирийской свободной армии (ССА)** и группировки «Ахрар аш-Шам» договорились о перемирии и закрытии ряда военных штабов в городе Аль-Баб, расположенном на северо-востоке провинции Алеппо. Напомним, ранее в регионе фиксировались ожесточенные междоусобные стычки между отдельными отрядами оппозиционных формирований. При этом в ходе вооруженной конфронтации погибли десятки жителей города и окрестностей. Как передает новостной портал Akhbar 961, договоренность была достигнута при посредничестве турецкой стороны.

«Свободная армия» и армия Турции захватили Аль-Баб в феврале текущего года, выбив из города террористов «Исламского государства»*. Союзники действовали в рамках незаконной операции «Щит Евфрата», несмотря на то, что наступление на этом направлении также вели правительственные силы Сирии, поддерживаемые ВКС РФ и проасадовскими ополченческими отрядами.

Провинция Дейр эз-Зор

Возобновились ожесточенные бои между террористами «Исламского государства» и бойцами проправительственных шиитских ополчений в западных предместьях Дейр эз-Зора, сообщает сирийский информационный портал SANA News. Согласно сведениям источника, проасадовские силы в ходе массированной атаки позиций ИГ вблизи холма Барук ликвидировали по меньшей мере десять боевиков террористической организации. Союзники САА действовали при поддержке российских военных самолетов.

На западной окраине административного центра провинции в последние недели развернулось ожесточенное противостояние между сторонами. Отряды ИГИЛ, рассчитывая как можно скорей полностью занять город, который должен стать новой «столицей» формирования, активизировали нападения на опорные пункты армии САР. В Дейр эз-Зор уже перебрались вместе со своими семьями высокопоставленные чиновники и командиры организации.

Провинция Идлиб

В западных районах города Идлиб развернулись тяжелые перестрелки между боевиками различных группировок. Представители исламистского альянса «Тахрир аш-Шам» заявили, что ими было выявлено местонахождение командного пункта одной из «спящих ячеек» «Исламского государства». Отряды «Джебхат ан-Нусры» и ее союзников по объединению совершили нападение на штаб ИГ, убив нескольких террористов и взяв еще одного в плен для допроса. Также отмечается, что радикалами было захвачено большое количество самодельных взрывных устройств ИГИЛ.

Однако, согласно сообщениям местных активистов, столкновения, с новой силой вспыхнувшие в городе, велись между боевиками «Тахрир аш-Шам» и «Свободной армии», передает ливанский новостной центр Al Masdar News. Точная информация о ситуации в городе в настоящий момент формируется.

Провинция Хама

Российская и сирийская авиация продолжает вести бомбардировки укрепленных пунктов боевиков «Исламского государства» в восточной части провинции Хама, где в скором времени стартует полномасштабное наступление проправительственных сил на позиции радикалов. Согласно информации SANA News, в результате серии авиаударов было уничтожено несколько командных пунктов и единиц техники террористического формирования, а также были ранены и ликвидированы десятки террористов ИГ. Бомбардировкам подверглись объекты боевиков вблизи населенных пунктов Салба, Кулейб Аль-Таор, Абу Хабайлат, Аль-Танахейдж и Джана Аль-Эльбави к востоку от города Саламия. Также под ударами ВКС РФ оказались укрепрайоны ИГИЛ в окрестностях стратегически значимого города Акербат, который является для боевиков удобным плацдармом для наступления на позиции армии САР в районе газовых месторождений Пальмиры.

Тем временем отрядам «Хезболлы» и ополченцам-шиитам, выступающим на стороне правительства Сирии, удалось установить полный контроль над районом вокруг высоты Табарат Аль-Диба недалеко от территорий, где пролегает нефтепровод, к западу от Акербата. Об этом сообщает на своей странице в социальной сети Twitter (@C_Military1) военный источник.

Провинция Кунейтра

В населенном пункте Хан Арнаба, расположенном к северу от Кунейтры вблизи линии соприкосновения между проасадовскими ополчениями и отрядами «Джебхат ан-Нусры», прогремел мощный взрыв. Как передает местный активист в Twitter (@Hader_Alan), самодельное взрывное устройство было заложено боевиками террористической группировки вблизи блокпоста союзников САА.

Согласно данным новостного канала в Twitter (@kheddachemust), в результате теракта получил тяжелые ранения высокопоставленный командир Национальных сил обороны (NDF), двое бойцов формирования погибли. Напомним, «Джебхат ан-Нусра» и подконтрольные ей формирования из коалиции «Тахрир аш-Шам» контролируют около 60% территорий провинции Кунейтра и при этом время от времени ведут атаки, рассчитывая сдвинуть линию фронта дальше на север.

Ирак

Иракские военнослужащие при помощи проправительственных ополченческих отрядов и ВВС международной коалиции отбили у террористов ИГИЛ стратегически значимый блокпост «Аль-Валид», находящийся недалеко от сирийской границы, и окрестные территории. Об этом сообщает новостной портал Iraqi News. Данный контрольно-пропускной пункт располагается недалеко от пограничного поста «Ат-Танф» на территории Сирии, в районе которого концентрируются силы проамериканских боевиков и западной коалиции.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)