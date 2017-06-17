Названа десятка лучших автомобилей 2017 года по версии Auto Trader
Лондон, 17 июня. Портал Auto Trader опубликовал список 10 лучших автомобилей 2017 года.
Известно, что рейтинг был составлен на основе мнений 10 тысяч автолюбителей в Великобритании. Победителем стал седан Jaguar XF. Mercedes-Benz E-Class получил звание идеального семейного автомобиля.
Водители при этом отметили, что кроссовер Skoda Yeti представляет собой идеальное сочетание качества и цены. Путешественники отдали предпочтение Mercedes-Benz C-Class. Спортивное купе Audi TT получило звание самого «веселого» автомобиля. А новичкам за рулем был рекомендован Ford Fiesta, передает Ura.Ru.
Ранее стало известно, что Узбекская компания Ravon выпустила обновленную версию бюджетного седана Gentra.