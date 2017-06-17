Названа десятка лучших автомобилей 2017 года по версии Auto Trader

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Лондон, 17 июня. Портал Auto Trader опубликовал список 10 лучших автомобилей 2017 года.

Известно, что рейтинг был составлен на основе мнений 10 тысяч автолюбителей в Великобритании. Победителем стал седан Jaguar XF. Mercedes-Benz E-Class получил звание идеального семейного автомобиля.

Водители при этом отметили, что кроссовер Skoda Yeti представляет собой идеальное сочетание качества и цены. Путешественники отдали предпочтение Mercedes-Benz C-Class. Спортивное купе Audi TT получило звание самого «веселого» автомобиля. А новичкам за рулем был рекомендован Ford Fiesta, передает Ura.Ru.

Ранее стало известно, что Узбекская компания Ravon выпустила обновленную версию бюджетного седана Gentra.