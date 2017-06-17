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Названа десятка лучших автомобилей 2017 года по версии Auto Trader
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Названа десятка лучших автомобилей 2017 года по версии Auto Trader

18:37  17 Июня 2017
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Названа десятка лучших автомобилей 2017 года по версии Auto Trader

Лондон, 17 июня. Портал Auto Trader опубликовал список 10 лучших автомобилей 2017 года.

Известно, что рейтинг был составлен на основе мнений 10 тысяч автолюбителей в Великобритании. Победителем стал седан Jaguar XF. Mercedes-Benz E-Class получил звание идеального семейного автомобиля.

Водители при этом отметили, что кроссовер Skoda Yeti представляет собой идеальное сочетание качества и цены. Путешественники отдали предпочтение Mercedes-Benz C-Class. Спортивное купе Audi TT получило звание самого «веселого» автомобиля. А новичкам за рулем был рекомендован Ford Fiesta, передает Ura.Ru.

Названа десятка лучших автомобилей 2017 года по версии Auto Trader

Ранее стало известно, что Узбекская компания Ravon выпустила обновленную версию бюджетного седана Gentra.

 

Катерина Тимошенская
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