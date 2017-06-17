В день открытия Музея воинской доблести Донбасса выяснилось, почему закрыли Музей Новороссии. ФАН-ТВ

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В Петербурге оживает Музей Новороссии. После того как в феврале помещение на улице Декабристов было опечатано правоохранительными органами, мало кто верил в то, что музей удастся восстановить. Однако усилия идейных вдохновителей проекта, долгие переговоры, поиск новых единомышленников не оказались напрасными. Уникальное арт-пространство, возникшее как логическое продолжение ситуации, которую в последние три года мы наблюдаем на Украине, возрождается на новом месте – в самом центре Петербурга, на набережной реки Фонтанки, и под новым названием: «Музей воинской доблести Донбасса». Насколько это важно для россиян, жителей Донецкой и Луганской народных республик? Об этом московскому корреспонденту ФАН-ТВ рассказали журналист Оксана Шкода и жительница Горловки, врач-реаниматолог, ныне общественный деятель Анна Тув.

Оксана Шкода, независимый журналист, координатор Международного освободительного фронта «Русский вектор-Украина», друг Музея Новороссии вспоминает о событиях полугодовой давности:

– Буквально за сутки до того, как музей был опечатан, я была в этом музее, я видела собственными глазами эту экспозицию. Соответственно, я знаю ребят, и руководство, и волонтеров музея. Тогда еще, на тот момент, вроде как, еще ничто не предвещало беды, но, тем не менее, ребята говорили о том, что они находятся как на пороховой бочке. То есть, уже практически год до того момента, как музей был закрыт, у них были огромные проблемы непосредственно с помещением, в котором находился данный музей. И эти проблемы создавал некий человек, это женщина, она позиционирует себя как благотворительница в Санкт-Петербурге, она же уроженка Украины. Она дала в безвозмездную аренду это помещение для музея, поскольку она по закону не может сдавать в аренду и субаренду свои помещения, так как у нее благотворительная организация. Но в определенный момент, когда ребята сделали там нормальный ремонт (а первично это было просто убитое помещение, абсолютно обычный подвал), тогда этой женщине, уроженке Киевской области, срочно понадобилось это помещение под коммерческий склад. То есть, своих целей она и не скрывала.

– А почему именно это помещение было выбрано для музея?

– Насколько я знаю, на тот момент, когда ребята собирались организовывать музей, не так просто было найти помещение. Чтоб вы понимали, собственно, под Донбасс что-либо найти – как в Петербурге, так и в Москве – это очень сложно, тем более на безвозмездной основе. И у них была там определенная устная договоренность, с этой женщиной, о том, что она дает им помещение – и, соответственно, пользуется определенными преференциями по Донбассу. Грубо говоря, пиарится на теме Донбасса, что она благополучно и делала на протяжении всего этого времени.

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Данный Музей Новороссии – единственный в мире и в России, это уже была довольно-таки раскрученная, популярная патриотическая площадка. Там не просто находились экспонаты, там проводились разного рода мероприятия, связанные как с Донбассом, так и с другой военной тематикой. Насколько мы знаем, там начинали собирать экспозицию и по Сирии, в том числе.

Правоохранительные органы Петербурга, которые пошли на поводу у тройки, скажем так, аферистов, сделали это (закрыли музей – прим. ред.), не задумываясь: во-первых, сыграли на руку Украине, а во-вторых, просто растоптали память тех бойцов, чьи личные вещи находились в помещении этого музея.

Анна Тув, жительница Горловки, потерявшая на войне на юго-востоке Украины всю семью, лишившаяся руки и чудом выжившая, тоже поделилась своим впечатлением о музее:

– Это всё мои друзья – директора этого музея, я с ними общаюсь. Мы приезжали к ним в гости. В декабре были, и я рисовала свои картины для этого музея. И вы знаете, я там побывала, как у себя дома. Там настолько хорошее, уютное место! И я оставляла автограф на памятной стене. Мы когда в декабре были там, то как раз ребята рассказывали, что это уже не первая попытка разломать музей. Их и газом травили, и вырезали им дверь…

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Оксана Шкода поделилась с ФАН-ТВ некоторыми данными, которые не были обнародованы в СМИ:

– На сегодняшний день существует информация (она находится в стадии проверки и будет сообщена правоохранительным органам Санкт-Петербурга) о том, что люди, которые являются инициаторами закрытия музея, замешаны в незаконных, грязных схемах поставки просроченных лекарств и продуктов в Донбасс. В частности, в Луганскую Народную республику. Поэтому у нас есть все основания предполагать, что подвальное помещение музея на улице Декабристов было прямым образом отжато именно под склад хранения просроченных медикаментов и продуктов питания.

Анна Тув подчеркивает ценность музея:

– Музей Новороссии прямое отношение к истории имеет. Это история нашей земли, нашего народа, это воспитание молодежи – патриотическое воспитание, в первую очередь. Там ярко отражены события, происходившие у нас; все эти люди, которые принимали участие в защите нашей Родины, – там их личные вещи. Там образцы снарядов, которыми по нам стреляли. Я из Горловки, люди по крупицам собирали для этого музея! Каждый от души отрывал, что-то свое приносил для того, чтобы это увидели остальные! Новороссии рано или поздно – быть. И момент ее зарождения – это исторический момент, в первую очередь, это должно войти в историю. А что, как не музей, осветит эти события?!

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