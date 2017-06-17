Таинственный НЛО-трансформер был замечен в небе над Калифорнией

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Лос-Анджелес, 17 июня. Сотрудник американской аэрокосмической компании несколько дней назад заметил черное НЛО, менявшее свою форму и размеры. Об этом сообщает Mutual UFO Network (MUFON).

Мужчина, как обычно, утром приехал на работу и припарковал машину недалеко от Международного аэропорта Лос-Анджелеса. Взглянув на небо, он увидел среди облаков необычный объект, похожий на «облако тяжелой металлической черной жидкости», постоянно меняющее свою форму. Так, например, НЛО приняло форму бумеранга и начало быстро уменьшаться в размерах. Затем объект исчез. Как предполагает очевидец, он либо улетел, либо сжался до невидимых размеров.

Мужчина признался, что это наблюдение за НЛО было «самым тревожным и эмоциональным» в его жизни, хотя он видел подобные летающие объекты и ранее, передает iReactor.