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Москва, 17 июня. Жители России умеют задавать вопросы президенту РФ Владимиру Путину, они являются лучшими интервьюерами. Ни один журналист в беседе с российским лидером не добивается столь существенных результатов. Так считает колумнист Леонид Бершидский.

В своей публикации для агентства Bloomberg он пишет о том, что вопросы, которые задают Путину жители страны во время прямой линии просты и конкретны. Но именно они заставляют сильно нервничать чиновников на местах, ведь глава государства обещает лично проследить за проблемой.

Когда с Путиным общаются профессиональные журналисты, происходит примерно то же самое — он умеет повернуть беседу так, чтобы она потекла в нужном ему русле и его ответ услышали те, кому он на самом деле адресован.

Как пишет «Политэксперт», еще никому не удавалось во время интервью «расколоть» президента России и оказать на него давление.