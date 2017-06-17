Два отделения российских банков пытались сжечь во Львове

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Львов, 17 июня. Неизвестные пытались сжечь два отделения российских банков во Львове, сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

Нападения были совершены прошедшей ночью.

«Площадь Старый Рынок 8, пожар в банке «БМ Банк», — рассказал львовский депутат. — По словам пожарных, двое неизвестных бросили предмет, похожий на бутылку, в окно данного банка, в результате чего произошло возгорание данного помещения, пожар удалось ликвидировать».

Вторая атака на отделение российского банка была совершена на улице Низменная. В VS Bank злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью, но она не вызвала пожара в помещении. Однако окно здания было разбито.

Как уточняется, «БМ Банк» является дочерним банком группы «ВТБ», а VS Bank — Сбербанка, передает RT.

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