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Два отделения российских банков пытались сжечь во Львове
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Два отделения российских банков пытались сжечь во Львове

13:58  17 Июня 2017  /обновлено: 13:58  17 Июня 2017
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Два отделения российских банков пытались сжечь во Львове

Львов, 17 июня. Неизвестные пытались сжечь два отделения российских банков во Львове, сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

Нападения были совершены прошедшей ночью.

«Площадь Старый Рынок 8, пожар в банке «БМ Банк», — рассказал львовский депутат. — По словам пожарных, двое неизвестных бросили предмет, похожий на бутылку, в окно данного банка, в результате чего произошло возгорание данного помещения, пожар удалось ликвидировать».

Вторая атака на отделение российского банка была совершена на улице Низменная. В VS Bank злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью, но она не вызвала пожара в помещении. Однако окно здания было разбито.

Два отделения российских банков пытались сжечь во Львове

Как уточняется, «БМ Банк» является дочерним банком группы «ВТБ», а VS Bank — Сбербанка, передает RT.

Ранее СБУ нашла «российские корни» у правительственных сайтов Украины.

Катерина Тимошенская
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