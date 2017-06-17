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Общество
Станция метро «Крестовский остров» закрыта в Петербурге перед матчем Кубка конфедераций
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Станция метро «Крестовский остров» закрыта в Петербурге перед матчем Кубка конфедераций

15:00  17 Июня 2017
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Станция метро «Крестовский остров» закрыта в Петербурге перед матчем Кубка конфедераций

Москва, 17 июня. Станция метро «Крестовский остров» в Петербурге закрыта на вход. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

«В 14.48 ст. «Крестовский остров» закрыта на вход, работает только на выход. Большой пассажиропоток», — говорится в сообщении.

Отметим, что станция является ближайшей к стадиону «Санкт-Петербург», на котором сегодня вечером состоится открытие Кубка конфедераций — 2017.

#метро #крестовский остров
Катерина Михайлиди
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