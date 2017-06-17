Донбасс: ВСУ заявили о гибели одного военного в зоне АТО

В Избранное

Скопировать

Киев, 17 июня. За прошедшие сутки в Донбассе один военнослужащих Вооруженных сил Украины погиб, еще трое получили ранения. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны Украины по вопросам военной операции Андрей Лысенко.

Лысенко подтвердил данные, которые ранее опубликовал пресс-центр так называемой АТО в Facebook.

В ДНР сегодня сообщили об обстрелах со стороны ВСУ — рано утром под огнем украинских военных оказалась Ясиноватая. В результате получили повреждения несколько домов.