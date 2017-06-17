Сотни человек эвакуированы из-за пожара в психоневрологическом интернате в Москве

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Москва, 17 июня. Почти 500 человек были эвакуированы из здания психоневрологического интерната в Москве из-за пожара, сообщили в экстренных службах столицы.

До прибытия пожарных из здания были эвакуированы 471 человек. Площадь возгорания в больнице составила 50 квадратных метров.

«В настоящее время эвакуированные возвращаются обратно в корпус интерната», — констатировали московские спасатели.

Информации о пострадавших не поступало.

Накануне сообщалось о возгорании, которое произошло в московском ресторане «Роял» на Боровском шоссе. О пострадавших во время чрезвычайного происшествия и причинах появления огня не сообщается, передает «Подмосковье 360».