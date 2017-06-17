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Общество
Володин выразил соболезнования семье депутата Госдумы Грищенко
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Володин выразил соболезнования семье депутата Госдумы Грищенко

13:27  17 Июня 2017
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Володин выразил соболезнования семье депутата Госдумы Грищенко

Москва, 17 июня. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин выразил соболезнования семье и близким депутата Олега Грищенко, который скончался сегодня на 51-м году жизни.

В прошлом году он был избран в нижнюю палату парламента от партии «Единая Россия». До этого работал в саратовской областной думе третьего созыва, а также был исполняющим обязанности мэра Саратова.

Володин выразил соболезнования семье депутата Госдумы Грищенко

Его называют яркой и неординарной личностью, человеком-лидером, способным добиваться поставленных целей.

Грищенко ушел из жизни после продолжительной болезни. Похороны депутата состоятся 19 июня в Саратове.   

#володин #грищенко
Алексей Громов
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