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В субботу, 17 июня, в Санкт-Петербурге состоится матч открытия Кубка конфедераций — 2017. Одной из команд, которая сыграет на «международной премьере» нового стадиона и фактически на генеральной репетиции будущего Чемпионата мира по футболу, станет сборная России.

Когда и где состоится матч открытия Кубка конфедераций — 2017

Первый матч Кубка конфедераций, который проходит в восьмой раз и который в 2017 году принимает Россия, состоится 17 июня. Начало игры — в 18.00.

Соперником сборной России будет национальная команда Новой Зеландии. Это первая за всю историю встреча российских и новозеландских футболистов. Игра состоится на только что построенном стадионе на Крестовском острове, который получил официальное название стадион «Санкт-Петербург».

Путин в Петербурге

Матч открытия Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии, который пройдет на стадионе «Санкт-Петербург», посетит президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Что предсказал глухой кот-оракул Ахилл

За день до игры между Россией и Новой Зеландией слово было предоставлено официальному оракулу Кубка конфедераций — срессоустойчивому и умному коту Ахиллу, одному из знаменитых эрмитажных котов. Кот Ахилл предсказал победу сборной России в матче против Новой Зеландии, сообщил корреспондент Федерального агентства новостей с места события.

Свои предсказания Ахилл делает в одном из самых прелестных уголков Эрмитажа — в висячем саду. Хвостатый оракул должен выбрать одну из двух мисок с кормом, которые ставят для него на подоконнике, и рядом с которыми устанавливают флажки команд, участвующих в ближайшем матче.

Ахилл достаточно уверенно подошел к миске с флагом России и стал мяукать, что было истолковано как хорошее предзнаменование для нашей сборной на ближайшую игру. С предсказателем согласны и букмекеры, по мнению которых сборная России является фаворитом в этом матче.

Ахилл глухой от природы, он добрый, умный и обладает хорошей интуицией, но слегка пуглив, поэтому после окончания Кубка конфедераций кот переедет из Эрмитажа в любящую семью, которую ему сейчас подыскивают.

Другие важные новости о Кубке конфедераций — 2017

Кубок конфедераций — 2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех российских городах: Москве, Петербурге, Казани и Сочи. На соревнования уже прибыли тысячи болельщиков из разных стран.

Безвизовый въезд и бесплатный проезд

Все болельщики, которые уже приехали и продолжают прибывать в Россию на Кубок конфедераций, могут попасть в нашу страну без визы. Безвизовый въезд в Россию будет и для обладателей билетов на Чемпионат мира по футболу в 2018 году.

Все обладатели билетов Кубка конфедераций получат специальную книжку болельщика, которая, помимо других бонусов, дает право бесплатного железнодорожного проезда между городами, в которых будут проходить матчи турнира.

Кто участвует в Кубке конфедераций — 2017

В Кубке конфедераций участвуют: Россия, Германия, Португалия, Чили, Мексика, Камерун, Австралия и Новая Зеландия.

Кто из звезд участвует в Кубке конфедераций — 2017

Назовем только некоторых: Криштиану Роналду, Бернарду Силва и Пепе от Португалии; Алексис Санчес, Артуро Видаль и Клаудио Браво, представляющих Чили; Юлиан Дракслер и Джошуа Киммих, которые сыграют за действующего чемпиона мира Германию; Федор Смолов, который постарается отстоять футбольную честь России.

Когда и где состоятся игры группового этапа Кубка конфедераций

17 июня 18.00. Россия — Новая Зеландия. Петербург. Стадион «Санкт-Петербург».

18 июня 18.00. Португалия — Мексика. Казань. Стадион «Казань Арена»; 21.00. Камерун — Чили. Москва. Стадион «Спартак».

19 июня 18.00. Австралия — Германия. Сочи. Стадион «Фишт».

21 июня 18.00. Россия — Португалия. Москва. Стадион «Спартак»; 21.00. Мексика — Новая Зеландия. Сочи. Стадион «Фишт».

22 июня 18.00. Камерун — Австралия. Петербург. Стадион «Санкт-Петербург»; 21.00. Германия — Чили. Казань. Стадион «Казань Арена».

24 июня 18.00. Мексика — Россия. Казань. Стадион «Казань Арена»; 18.00. Новая Зеландия — Португалия. Петербург. Стадион «Санкт-Петербург».

25 июня 18.00. Чили — Австралия. Москва. Стадион «Спартак»; 18.00. Германия — Камерун. Сочи. Стадион «Фишт».

Полуфиналы и финал Кубка конфедераций

28 июня 21.00. Полуфинал 1. Казань. Стадион «Казань Арена».

29 июня 21.00. Полуфинал 2. Сочи. Стадион «Фишт».

2 июля 15.00. Матч за третье место. Москва. Стадион «Спартак»; 21.00. Финал. Петербург. Стадион «Санкт-Петербург».

Где смотреть матчи с участием России на Кубке конфедераций

Матч открытия Кубка конфедераций покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции в 17.30.

Первый канал покажет красочное шоу церемонии открытия. Онлайн-трансляцию самого матча покажет сайт Первого канала.

Матч Россия — Португалия, который состоится 21 июня в 18.00 на столичном стадионе «Спартак», покажет только Первый канал.

Матч Мексика — Россия, который пройдет 24 июня в 18.00 на казанском стадионе «Казань арена», также покажет Первый канал. Затем «Матч ТВ» покажет эту игру в записи.

Все матчи Кубка конфедераций покажет Матч ТВ, самые интересные игры также покажет Первый канал в прямом эфире. Все ведущие СМИ будут вести текстовую онлайн-трансляцию игр, вся самая актуальная информация о турнире будет доступна на сайте Федерального агентства новостей.

Плей-офф Кубка конфедераций по ТВ

Первый полуфинал Кубка конфедераций покажет Первый канал, второй — «Матч ТВ». Начало трансляций 28 и 29 июня в 21.00.

Матч за третье место, который начнется в 2 июля 15.00, покажет «Матч ТВ»

Финал Кубка конфедераций, который состоится 2 июля в 21.00 на петербургском стадионе «Санкт-Петербург», покажет Первый канал.

Другие полезные сведения о Кубке конфедераций — 2017 читайте в материале Федерального агентства новостей.