Порошенко отменил «закон Савченко» на Украине

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Киев, 17 июня. Президент Украины Петр Порошенко отменил так называемый «закон Надежды Савченко» в стране, по которому день в изоляторе считался за два при отбывании наказания.

Согласно закону Надежды Савченко, один день в следственном изоляторе приравнивался к двум дням в тюрьме. Однако в Киеве решили отказаться от этой практики, которая была необходима тогда, когда нынешний депутат Савченко находилась под арестом в России.

«Законом предлагается изложить в новой редакции часть пятую статьи 72 «Правила сложения наказаний и зачет срока предварительного заключения» Уголовного кодекса Украины, согласно которой предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы день за день», — цитируют подписанный Порошенко документ в пресс-службе главы Украины.

Ранее разработчики приложения «ВКонтакте» придумали способ, как обойти санкции Порошенко против соцсети, введенные на Украине, передает Ura.Ru.