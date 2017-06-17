ВВС Сирии нанесли удары по позициям ИГ к югу от Ракки

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Бейрут, 17 июня. Армия Сирии и отряды ополченцев нанесли удары по террористам «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*) в 30 км к югу от Ракки.

Как сообщает информагентство SANA, от боевиков ИГ удалось освободить три поселка в районе шоссе Атрая — Расафа — Ракка.

ВВС Сирии оказали поддержку с воздуха, нанося авиаудары по террористам в городе Расафа. ИГИЛ потеряло несколько моторизированных колонн, уничтоженных у населенных пунктов Бир Абу-Кубра, Нашма и Эль- Каррави.

В рамках операции по перекрытия пути снабжения между Раккой и форпостами террористов в Сирийской пустыне от Иг были освобождены 22 тыс. кв. км территории южнее реки Евфрат.

* Организация запрещена на территории РФ.