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Происшествия
Автоугонщик, напавший с ножом на полицейского, задержан в Москве
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Автоугонщик, напавший с ножом на полицейского, задержан в Москве

13:08  17 Июня 2017
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Автоугонщик, напавший с ножом на полицейского, задержан в Москве

Москва, 17 июня. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого подозревают в нападении на полицейского.

Инцидент произошел 15 июня. Сотрудник полиции, находясь дома, заметил из окна, как преступник пытается проникнуть в припаркованный автомобиль Volvo и уже успел разбить стекло.

Старший сержант выскочил на улицу и попытался задержать злоумышленника, пишет Newinform со ссылкой на пресс-службу московского управления МВД. Но тот выхватил нож, нанес полицейскому несколько ранений и скрылся с места происшествия.

Сегодня стало известно, что подозреваемого по этому делу удалось задержать. По информации «360° Подмосковье», им оказался безработный мужчина.   

Алексей Громов
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