СБУ нашла «российские корни» у правительственных сайтов Украины

В Избранное

Скопировать

Киев, 17 июня. Служба безопасности Украины требует отказаться от российских сервисов электронной почти при регистрации доменных имен. Об этом говорится в письме СБУ, которое было опубликовано на сайте Интернет ассоциации Украины.

Уточняется, что это делается в связи с проведением мероприятий по обеспечению информационной безопасности государства.

Как показала проведенная проверка, владельцы доменных имен в зонах «ua» и «укр» используют для управления доменными номерами почтовые ящики от «Яндекса» и Mail.ru. Примечательно, что на российские адреса электронной почты зарегистрированы порталы в том числе домены министерств и крупных государственных учреждений, которые зарегистрированы в зоне «gov.ua».

СБУ требует «с целью недопущения нанесения ущерба информационной безопасности Украины … провести разъяснительную работу с регистраторами доменных имен об ограничении использования российских почтовых сервисов при регистрации и управлении доменными именами».