Сирия: жители Алеппо получили гумпомощь от фонда Доктора Лизы

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Москва, 17 июня. Благотворительный фонд «Справедливая помощь Доктора Лизы» доставил на территорию с Сирии 300 килограмм гуманитарной помощи, заявила член правления фонда, руководитель проектов помощи детям Донбасса и Сирии Наталья Авилова.

Сотрудники фонда доставили гумпомощь в три города в Сирии. Так, жители Алеппо получили груз, который составлялся фактически индивидуально для каждого больного ребенка, туда входят 12 разных препаратов. Жизненно необходимые лекарства получили более 20 детей.

«Это наша третья поездка в Сирийскую Арабскую Республику, — цитирует Авилову РИА Новости. — Совершили мы ее в очередной раз совместно с Русской гуманитарной миссией. Доставили 300 килограммов груза».

Ранее сообщалось, что российские военные оказали гумпомощь жителям сирийского селения Вади Кандиль.