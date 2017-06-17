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Политика
Путин рассказал, как санкции США навредят отношениям с Россией
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Путин рассказал, как санкции США навредят отношениям с Россией

13:06  17 Июня 2017  /обновлено: 13:12  17 Июня 2017
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Путин рассказал, как санкции США осложнят отношения с Россией

Москва, 17 июня. Введенные санкции Сената США против России не поставят страну в тупик, но осложнят двусторонние отношения между странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства заявил, что ограничительные меры не поставят Россию в тупик.

«Что-то, наверное, нам придется скорректировать, что-то нам придется дополнительно сделать, на что-то обратить дополнительное внимание, но это не приведет к тупику или какому-нибудь коллапсу», — заявил Путин в интервью ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилеву.

При этом санкции, безусловно, усложнят российско-американские отношения, подчеркнул президент. Он назвал сложившуюся ситуацию вредной.

#санкции #путин #сша
Катерина Михайлиди
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