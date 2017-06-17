Путин назвал полезным присутствие оппозиционных сил в регионах

Москва, 17 июня. Присутствие оппозиции среди депутатов в региональных представительных органах власти помогает принимать взвешенные решения, заявил президент России Владимир Путин.

«Если речь идет о составе муниципального собрания, то всегда полезно иметь в составе депутатского корпуса людей, которые выражают альтернативную точку зрения», — сказал он в интервью программе «Вести в субботу».