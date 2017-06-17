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Политика
Путин назвал полезным присутствие оппозиционных сил в регионах
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Путин назвал полезным присутствие оппозиционных сил в регионах

12:38  17 Июня 2017  /обновлено: 12:51  17 Июня 2017
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Путин назвал полезным присутствие оппозиционных сил в регионах

Москва, 17 июня. Присутствие оппозиции среди депутатов в региональных представительных органах власти помогает принимать взвешенные решения, заявил президент России Владимир Путин.

«Если речь идет о составе муниципального собрания, то всегда полезно иметь в составе депутатского корпуса людей, которые выражают альтернативную точку зрения», — сказал он в интервью программе «Вести в субботу».

Президент подчеркнул, что наличие людей, выражающих разные мнения, помогает найти баланс и принимать наиболее оптимальные варианты решений. 

#путин
Алексей Громов
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