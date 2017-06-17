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Самарский фермер готовится покорить космос на самодельном НЛО из дерева
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Самарский фермер готовится покорить космос на самодельном НЛО из дерева

12:42  17 Июня 2017
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Самарский фермер готовится покорить космос на самодельном НЛО из дерева

Самара, 17 июня. Житель села Подстепки Самарской области всю жизнь работает на земле, но с детства его манят космические дали. Мечты о покорении вселенной подтолкнули его к изобретению ракеты.

Фермер сконструировал аппарат из дерева и надеется, что он когда-нибудь полетит. Правда, пока не знает, как — до решения этой задачи руки не дошли.

Самарский фермер готовится покорить космос на самодельном НЛО из дерева

Односельчане мечтателя к идее относятся довольно скептически и боятся, как бы деревянная махина не рухнула на их участки, не долетев до звезд.

Но фермер не унывает. Он говорит, что даже если космическая одиссея сорвется, он приспособит свой кораблю под парник, в котором будет выращивать овощи и продолжать грезить о путешествиях, пишет Ura.ru

Алексей Громов
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